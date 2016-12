Verso Italia-Spagna: Candreva è in gruppo

Allenamento mattutino per l'Italia al centro sportivo "Bernard Gasset" di Montpellier. Buone notizie per Conte da Candreva che, dopo aver svolto giovedì lavoro atletico sul campo, è tornato con il gruppo. Il laziale ha inizialmente lavorato con un carico aggiuntivo da solo - ha poi spiegato Chiellini - prima di tornare in gruppo per chiudere l'allenamento con i compagni. Le sensazioni sono insomma buone in vista della Spagna. Ok anche S irigu e Bernardeschi .

Il segnale che tifosi e addetti ai lavori si attendevano. Candreva, che giovedì si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, è tornato in gruppo e a questo punto salgono clamorosamente le possibilità che il laziale sia in campo lunedì a Saint Denis. La Dea Bendata che ha svoltato le spalle a Conte nel momento in cui ci è capitata in sorte la Spagna campione in carica, ora ci dà una piccola mano, perché con le sue accelerazioni e i suoi cross il laziale è pedina fondamentale nello scacchiere azzurro.



Conte può anche sorridere per il completo recupero di Sirigu e Bernardeschi: i due partiranno in panchina, ma avere tutti a disposizione regala più frecce all'arco del ct. Nessun problema nemmeno per Sturaro sceso in campo con una fasciatura al polpaccio: le condizioni dello juventino non destano preoccupazioni.