Trapattoni non ha dubbi: "Italia superiore all'Irlanda"

Sull'esito di Irlanda-Italia, dunque, Trapattoni non nutre molti dubbi: "Gli azzurri sono più ordinati e con degli equilibri tattici importanti e credo che possano vincere proprio grazie a queste qualità". Quanto l'ottimo avvito dell'Italia a Euro 2016, l'ex ct non è stupito: "Me l'aspettavo". Il merito? Tutto di Antonio Conte: "Nel calcio si può giocare bene ma è importante vincere, sono due aspetti ben distinti perché non sempre si può fare spettacolo e fare risultato. Lui è un mister che deve puntare a vincere, ha fatto dello spettacolo ma ora deve pensare al risultato".