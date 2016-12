Svezia, Ibra amaro: "L'Italia ci ha puniti"

La sconfitta contro l'Italia all'ultimo respiro brucia a Ibrahimovic. "Nel calcio devi rimanere concentrato per tutti e novanta minuti - ha spiegato Zlatan dopo la partita -. A noi non è andata così ed una squadra come l'Italia ti punisce". "Chi mi è piaciuto di più? Nessuno, tutta la squadra". Poi sul duello con Chiellini: "Ce le siamo date di santa ragione in campo? Non credo proprio, altrimenti lui adesso sarebbe in ospedale".