Squalifiche: un turno a Thiago Motta, 11 azzurri a rischio semifinale

Sono quattro i calciatori squalificati dalla Commissione arbitrale dell'Uefa e che dunque non potranno partecipare alle sfide dei quarti di Euro 2016: si tratta di Vermaelen (Belgio), Kanté e Rami (Francia), Thiago Motta (Italia). Lungo l'elenco dei diffidati delle otto squadre rimaste in lizza.



Questi i diffidati: Grosicki, Mczynski, Peszko, Piszczek, Pazdan e Jdrzejczyk (Polonia); Carvalho, Pepe e Quaresma (Portogallo); Davies, Ramsey, Taylor e Vokes (Galles); Vertonghen, Meunier, Witsel, Fellaini e Batshuayi (Belgio); Boateng, Hummels, Khedira, Kimmich e Ozil (Germania); Barzagli, Bonucci, Buffon, Chiellini, De Rossi, De Sciglio, Eder, Insigne, Pellé, Sirigu e Zaza (Italia). Giroud e Koscielny (Francia); Arnason, B. Bjarnason, Gudmundsson, Gunnarsson, Halldorsson, Saevarsson, Sigthorsson, S. Sigurdsson e Skulason (Islanda).



Secondo l'articolo 48.04 del regolamento ufficiale Uefa, le singole ammonizioni subite nelle partite fin qui disputate vengono cancellate al termine dei quarti di finali, dunque non avranno più effetto in semifinale. Quindi per ben 11 azzurri nella sfida contro la Germania di sabato resta il pericolo del cartellino giallo, dunque della squalifica per un turno, da scontare nell'eventuale semifinale.