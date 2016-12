Spagna, il caso-Pedro. "Cosa ci sto a fare qui?"

"Avevo altre prospettive quando sono arrivato qui e attualmente non sta andando come pensavo". Pedro scatena la polemica nella nazionale spagnola: il giocatore del Chelsea non è partito titolare nei primi due impegni delle Furie Rosse a Euro 2016 e contro la Repubblica Ceca ha giocato solo nove minuti. Quanto basta, secondo quanto scrivono i media iberici, per esternare il suo malcontento.



"Assumere questo ruolo (quello di sostituto, ndr) non è facile e se non vedo continuità non vale la pena di continuare a essere in questo gruppo, nonostante mi trovi bene con i compagni", ha aggiunto Pedro. "Pensavo di poter giocare di più perché sono arrivato agli Europei molto bene. Uno vuole sempre giocare e dare il massimo", ha precisato l'attaccante che non esclude di poter lasciare la nazionale.

"A volte le situazioni arrivano a un punto in cui si deve prendere una decisione. Come è successo al Barcellona, bisogna saper riconoscere quando rimanere e quando andare via. Se dovrò lasciare il passo ad altri, lo farò", ha concluso Pedro.