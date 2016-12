Spagna, Del Bosque: "Con l'Italia sfida senza favoriti"

"Dobbiamo rispettare l'Italia, siamo squadre dello stesso livello e non c'è alcuna favorita". Così il ct della Spagna Del Bosque alla vigilia del match degli ottavi di Euro 2016. "La sfida di domani non è assimilabile al 2012, questa è un'altra storia. Non vedo grandi differenza di condizione e neppure a livello di gioco, dovremo fare molta attenzione. Morata ? E' maturato molto, giocare in Italia gli ha fatto bene. Puntiamo molto sulle sue capacità".

"L'Italia è una squadra che gioca molto con le ali, ma a me piace prendere l'iniziativa e mi auguro che la squadra lo faccia anche domani - ha aggiunto Del Bosque - Speriamo di disputare una buona partita, anche se sarà dura contro l'Italia. Abbiamo molto rispetto per loro, le percentuali di vittoria sono uguali. Affronteremo una squadra solida difensivamente ma che può far male in fase offensiva. Tutta la squadra dovrà giocar bene per creare loro dei problemi".