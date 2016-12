Portogallo, giallo sull'età di Renato Sanches

E' bufera su Renato Sanches, uno degli astri nascenti del calcio europeo appena acquistato dal Bayern di Ancelotti dal Benfica per la bellezza di 35 milioni più 45 di bonus. Il centrocampista portoghese non avrebbe infatti 18 anni, ma addirittura 24, almeno stando a quanto dichiara Guy Roux, storico tecnico del calcio francese per 44 anni sulla panchina dell'Auxerre: "Posso assicurare che ha 23-24 anni" ha detto a Dolce Sport.