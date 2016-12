L'Equipe boccia la Francia: 4 in pagella a Pogba

Detto che le pagelle in Francia sono leggermente diverse da quelle italiane (il 5 è sufficiente), i voti rifilati dall'Equipe ai galletti non sono certo brillanti. Nel complesso la squadra non è piaciuta molto, nonostante la conquista degli ottavi di finale con un turno di anticipo. La vittoria, del resto, è arrivata soltanto nel finale, dopo un primo tempo giocato molto sottotono e con l'Albania vicina anche al colpaccio. Dati alla mano, in particolare le valutazioni che fanno più rumore sono quelle di Pogba, Martial, Matuidi e Griezmann. Entrati nella ripresa, il bianconero e la punta dell'Atletico hanno cambiato la partita, ma per l'Equipe non hanno brillato. Il responso delle pagelle dice 4 a Paul e "senza voto" a Antoine. Giudizi forse un po' troppo severi visto quello che è successo in campo.



Ma per l'Equipe Pogba e Griezmann non sono gli unici a non aver inciso sul match. In cima alla lista dei bocciati, infatti, ci sono anche Martial, sostituito all'intervallo, e Matuidi, un po' troppo macchinoso in mezzo al campo. Tra i Bleus, per il quotidiano francese, spicca invece la prestazione di Kanté, premiato con un bel 7 in pagella. Stentato infine anche il giudizio per Deschamps. Al ct francese, infatti, l'Equipe rifila un misero 5. In Francia la Francia non piace.