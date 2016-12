Khedira, ennesimo infortunio: Germania e Juve in ansia

Un altro, l'ennesimo, infortunio stagionale per Sami Khedira. Il centrocampista della Germania e della Juve è stato costretto ad abbandonare la sfida contro l'Italia dopo soli 16' a causa di un problema alla coscia sinistra dopo un contrasto con Chiellini. La sua presenza in semifinale è in forte dubbio. Una stagione a dir poco travagliata per il tedesco, con Allegri che ha potuto contare su di lui per 25 gare su 52 totali dei bianconeri.