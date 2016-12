Italia, Zaza: "Una sana follia fa parte del mio gioco"

A Zaza non piace essere chiamato riserva di lusso, ruolo cucitogli su misura prima da Allegri e ora da Conte. "Non mi pesa perché non penso sia il mio ruolo - ha spiegato il bomber - Ho giocato poco quest'anno, la maggior parte delle volte sono subentrato, ma ho fatto bene con delle belle giocate. Io sono contento di dare il mio contributo, che siano novanta o cinque minuti. Io mi alleno, sudo ogni giorno per far sì di trovare più spazio".



Contro l'Irlanda, Zaza avrà la grande chance di giocare titolare: "Spero di giocare dall'inizio. Poi bisogna meritarsi le cose, conoscendo il commissario tecnico vuole il cento per cento anche se siamo già qualificati - ha aggiunto -. Spero di fare di più il prossimo anno anche nella Juventus, però sono nello stesso consapevole che questo è stato il mio primo anno in bianconero, quindi ci può stare. Valuteremo poi a fine Europeo il mio futuro, ma il mio obiettivo è quello di restare a Torino".



Non può mancare la domanda sull'amico Alvaro Morata, al centro di una grande telenovela di mercato. "Morata lo sento ogni giorno, gli ho mandato un messaggio dopo la doppietta che ha segnato. Gli ho detto che ha segnato perché si è fatto i capelli come me - ha scherzato Zaza - Dopo l'Europeo lo vedrò perché penso andremo in vacanza insieme. Poi sento le voci di mercato ma non ne parliamo".



Un augurio per gli ottavi. "Affrontare la Spagna? Sarebbe bello incontrarla, ma più in là".