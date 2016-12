Italia, turnover per Conte: pronti 9 cambi

dall'inviato SportMediaset Pepe Ferrario

La lunga vigilia è appena iniziata. L'Italia, unica squadra dell'Europeo già certa del primo posto nel girone con novanta minuti di anticipo sulla chiusura della prima fase, guarda così agli ottavi. Un primato - giusto sottolinearlo - che ci consegna allora alla partita di mercoledì contro l'Irlanda nelle condizioni di giuste per poter effettuare un ampio turnover: Antonio Conte pensa a una vera e propria rivoluzione, con la possibilità di vedere in campo una squadra nuova per almeno otto/nove undicesimi.



Contro l'Irlanda, che si gioca comunque ancora l'accesso agli ottavi e che quindi scenderà sul campo per una partita più che "vera", ci sarà Sirigu tra i pali (Buffon febbricitante è in diffida, inutile rischiare), in difesa vedremo Ogbonna e Darmian per Bonucci e Chiellini (entrambi ammoniti), a centrocampo dovrebbero aver spazio sugli esterni El Shaarawy e De Sciglio, Motta in regia e Sturaro e Florenzi interni, mentre in avanti il ct si è concentrato anche oggi sulla coppia Immobile-Zaza. Interpreti, nel caso, funzionali anche a un eventuale cambio di modulo, col passaggio al 4-4-2 con l'abbassamento di De Sciglio in difesa.