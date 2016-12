Italia-Spagna, i precedenti: la vittoria ufficiale manca da Usa '94

Il bilancio globale è perfettamente in parità ma disegna perfettamente le epoche diverse del calcio. Su trentaquattro incontri l'Italia l'ha spuntata 10 volte esattamente come la Spagna, con quattordici pareggi nel mezzo. Un dato positivo da analizzare nel profondo però. E' dal 1994 infatti che gli Azzurri non battono gli iberici in una competizione ufficiale. Da quel 2-1 "baggiesco" a USA '94, quello del Roby-Dino, a oggi soltanto delusioni più o meno cocenti. A Euro 2008 l'eliminazione ai quarti ai rigori dell'Italia di Donadoni dopo lo 0-0 dei 120' che ha dato il via all'epopea spagnola, poi la doppia sfida a in Polonia-Ucraina con l'1-1 nel girone e il poker nella maledetta finale di Kiev contro gli Azzurri di Prandelli arrivati sfiniti all'appuntamento più importante. Infine un altro 0-0 in Confederations Cup, sintomo comunque che anche l'Italia è un avversario che Piqué e compagni, come tra l'altro dichiarato, avrebbero evitato volentieri.



All'Europeo, così come nel computo generale, lo score è in parità con una vittoria per parte e tre pareggi, ma la sorte ha sempre in un modo o nell'altro sorriso a loro. E' tempo di rifarsi contro un avversario che anche Conte conosce bene vista l'amichevole organizzata lo scorso marzo a Udine e terminata 1-1 con gol di Insigne. Un segnale? Speriamo. Fatto sta che la vittoria manca dal 2011, anche all'epoca in amichevole ma a Bari. Finì 2-1 con gol di Montolivo e Aquilani.