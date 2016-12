Italia, niente da fare per Candreva: forfait contro la Spagna

Che Italia sarà quella in campo contro la Spagna? La stessa vista all'esordio europeo contro il Belgio, nel modulo almeno. Non certamente negli interpreti in campo però. Dall'allenamento di stamattina (blindato per volontà del ct e con il centro Bernard Gasset di Montpellier protetto dai gendarmi francesi pronti a fermare qualsiasi italiano si aggirasse nei dintorni, chiedendo spiegazioni e documenti di identità) sono infatti filtrate indicazioni negative circa il recupero di Candreva, che pure ieri aveva lavorato in gruppo, forzando i ritmi. Tanto che l'esterno ha dovuto dare forfait per la partita di lunedì a causa del problema muscolare all'adduttore destro.