Italia, Conte: "Un vantaggio la difesa della Juventus"

Buffon, ma anche Barzagli, Bonucci e Chiellini. La difesa che da anni sta dominando in Italia è anche quella che con la maglia dell'Italia si appresta a vivere Euro 2016 in Francia: "L'equilibrio sarà importante - ha commentato Conte al sito della Uefa -, ma vogliamo fare un calcio propositivo. E' sicuramente un vantaggio poter contare sul blocco difensivo della Juventus, è un'ottima base sulla quale costruire qualcosa di importante".



Ambizioni importanti anche per Bonucci: "Non posso dire io se la nostra è la difesa più forte del mondo, ma di sicuro la fase difensiva va fatta da tutta la squadra, attaccanti compresi. Il nostro lavoro è reso più facile dal fatto che Conte chiede alle punte di aiutare pressando gli avversari a tutto campo, permettendoci di essere più aggressivi".