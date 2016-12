Italia, Conte scrive ai tifosi: "Un grazie speciale a tutti voi"

Antonio Conte sceglie Facebook per ringraziare tutti i tifosi italiani per il grande tifo durante l'Europeo francese, terminato con l'eliminazione ai rigori con la Germania: "Un ringraziamento speciale va a tutti voi - scrive l'ormai ec c.t. azzurro -. La forza, l'orgoglio e il sostegno che avete dimostrato per i colori azzurri e nei confronti dei ragazzi, sono stati fondamentali per questa Nazionale italiana di calcio".