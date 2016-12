C'è grande entusiasmo intorno all'Italia in partenza per la missione Euro 2016 dall'aeroporto di Malpensa. A guidare la spedizione il capitano della Nazionale Buffon: "Sono più carico perché non siamo fra i favoriti. Vogliamo invertire la griglia di partenza che non ci vede nelle prime posizioni". Per il portiere azzurro anche una battuta sul compagno della Juve Morata: "Non do consigli a nessuno, perché ho sbagliato tanto da solo".