Il ct dell'Inghilterra Roy Hodgson si è dimesso dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 contro l'Islanda che ha sancito l'eliminazione della sua nazionale agli ottavi di Euro 2016 . "Mi sarebbe piaciuto continuare per gli altri due anni - ha detto il tecnico ex Inter a caldo nella conferenza stampa post partita - ma ora è giunto il momento che qualcun altro prenda in consegna questo gruppo di giocatori".

"Abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto - ha detto ancora Hodgson - Ai ragazzi non posso imputare nulla, si sono impegnati fino in fondo, nessuna colpa per questo, abbandoneranno questo torneo con me e li ringrazio per l'impegno e per questo viaggio fantastico".