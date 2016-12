I numeri 10 di Euro 2016: da Rooney a... Podolski

Thiago Motta 10 , un ritornello che abbiamo sentito più volte in questi giorni. Qualcuno ha storto il naso, altri hanno dato ragione a Conte per la sua scelta. La 10 , in fondo, ha sempre fatto sognare e discutere. E se in Italia stiamo attraversando un periodo nel quale i numeri 10 latitano, ad eccezione di Totti al crepuscolo della carriera, siamo andati a vedere a chi è stata affidata la maglia magica nelle altre 23 nazionali presenti a Euro 2016.

La tendenza sembra abbastanza chiara: 10 classici, alla Baggio, pochi. Ma 10 a campioni veri ce ne sono. C'è quello di Ibra, con la Svezia, scontato. Come anche quelli di Hazard (Belgio), Modric (Croazia), ma anche quello di Wayne Rooney, che da anni veste la 10 dell'Inghilterra, da capitano. Altro 10 classico quello che indossa Cesc Fabregas in una Spagna da sempre piena di fuoriclasse dai piedi buoni che si sono però sempre spartiti numeri di maglia personali (Iniesta col 6 in nazionale).



Poi ci sono i 10 di diritto: come quello di Robbie Keane, intramontabile attaccante dell'Irlanda. O quello di Lukas Podolski, da sempre 10 della Germania, anche ai Mondiali in Brasile. O come Tomas Rosicky, convocato nonostante gli acciacchi e proprietario della 10. Curioso il 10 della Francia: con Pogba, e i vari Payet, Coman e compagni sarà indossato dal centravanti Gignac, non proprio un classico 10.