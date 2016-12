Germania campione, Italia fuori ai quarti contro Ronaldo

Il vincitore degli Europei 2016 sarà la Germania, che giocherà la finale con la Spagna. L'Italia verrà eliminata ai quarti dal Portogallo. Non sono i pronostici di un esperto di calcio ma quelli dei 'big data' del web, cioè l'insieme di elementi presi da ricerche su internet e conversazioni sui social network.



A incrociare questi dati è Bing, il motore di ricerca di Microsoft, con un metodo applicato ad altre competizioni sportive, rivelando ad esempio l'esito di 15 dei 16 incontri a eliminazione diretta della Coppa del mondo Fifa 2014 con una precisione del 94%, o ancora i campioni di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2015 con una precisione del 71%. Secondo Microsoft nella partita inaugurale di stasera, Francia-Romania vincerà la Francia per 1 gol di differenza, mentre l'Italia perderà col Belgio ma batterà Svezia e Irlanda.



Per questo tipo di previsioni Bing si basa su un modello statistico che considera "la forza della squadra, ma anche i risultati passati per valutare i fattori che hanno contribuito alla vittoria precedente", come il luogo, le condizioni meteo e il margine di vittoria. Questi dati servono da base per un secondo modello che rappresenta l'indice di potenza e il 'ranking' della squadra per un determinato sport. Alla fine i dati si bilanciano con la 'febbre calcistica' che si riversa su web e social network (fino ad ora solo su Facebook hanno parlato 84 milioni di persone che hanno generato 221 milioni di interazioni) ma anche con informazioni in tempo reale come infortuni, sospensioni, dibattiti e cambi di formazione.

Infine, per dare la possibilità ai tifosi di seguire la squadra del cuore, Microsoft ha realizzato le 'Heat Map': sono mappe interattive in 3D che catturano le attività dei fan, il grado e l'intensità del tifo nei vari paesi europei prima e dopo ogni partita.