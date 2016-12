Gabor Kiraly, esordio da urlo per il portiere col pigiama

L'abitudine a giocare con una tuta ha reso riconoscibile Gabor Kiraly in tutto il mondo. Grazie a quella mise così insolita per il calcio ai massimi livelli, il numero uno dell'Ungheria è per tutti il "portiere col pigiama". Per lui quei pantaloni sono ormai un talismano, che porta nel bagaglio a mano per non rischiare di perderlo nei vari spostamenti. Un portafortuna che non lo ha tradito nemmeno nel debutto europeo della sua Ungheria, che per lui ha avuto un quadruplice dolce sapore.