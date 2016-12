Francia: forfait di Mathieu, Deschamps convoca Umtiti

Altro infortunio in difesa per la Francia : dopo Raphael Varane anche Jeremy Mathieu dovrà saltare Euro 2016 . Gli esami svolti dal difensore del Barcellona non hanno rassicurato lo staff medico francese sulla possibilità di rapida guarigione dall'infortunio al polpaccio, così il ct Deschamps ha deciso di non inserirlo nella lista finale dei 23 convocati: al suo posto è stato chiamato il centrale del Lione Samuel Umtiti.

Già lo scorso mercoledì il commissario tecnico dei Galletti aveva espresso i suoi dubbi sul recupero dell'ex Valencia, confermati ora dai risultati dei test medici. Per Umtiti invece, reduce da una buona seconda parte di stagione, si tratta della prima competizione internazionale con la maglia della sua Nazionale.



C'è però anche una buona notizia per Deschamps, perché torna convocabile per gli Europei Mamadhou Sakho. Il difensore del Liverpool era stato sospeso per un mese dopo una positività ad un controllo antidoping dopo la sfida di Europa League contro il Manchester United del 17 marzo. La Uefa ha deciso però di non prolungare la punizione al francese (poteva arrivare fino a 11 mesi), che così potrà tornare a giocare. La lista dei 23 della Francia è al momento chiusa, perché Deschamps ha inserito Ramì al posto di Varane. Vedremo se nelle prossime ore il ct deciderà di cambiare le proprie scelte convocando Sakho, a discapito di qualche altro difensore già nella lista.