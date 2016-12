Francia, bufera Pogba: gesto dell'ombrello ai giornalisti? Raiola smentisce

Non è chiaro se quello di Pogba sia stato effettivamente un gesto dell'ombrello o se si sia trattato di uno dei "passi" di danza che il francese ama, quelli della dab dance. Il fotogramma che gira in rete è un fermoimmagine tratto da BeIN Sport. Mino Raiola, agente del francese, è intervenuto a gamba tesa sulla questione, spiegando che non si trattava assolutamente di un gestaccio.



Dalla Francia però piovono critiche. In campo le prestazioni non convincono, la stampa si è scatenata. Sulla questione si era già espresso il sottosegretario allo sport Thierry Braillard, che ha ribadito la necessità per un giocatore di essere "esemplare". "Se ha fatto quel gesto, va condannato", ha spiegato a France Info. All'orizzonte, dunque, non si intravede nulla di buono per il bianconero. Resta infatti da capire che piega prenderà il caso. Agli Europei del 2012 Nasri venne sospeso tre turni per aver platealmente detto ai giornalisti di star zitti portando l'indice alla bocca dopo un gol segnato all'Inghilterra. In passato invece Dugarry si sfogò contro la tribuna stampa mostrando la lingua, ma fu soltanto rimproverato.