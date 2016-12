France Football snobba l'Italia: nessun azzurro nella top-11

Non ci sono giocatori dell'Italia nella formazione ideale di Euro 2016 stilata da France Football dopo le partite della seconda giornata . Un dato che stride con i risultati della Nazionale di Conte, prima squadra assieme alla Spagna a essersi qualificata come prima del proprio Gruppo. Il giornale francese ha pubblicato una formazione secondo il modulo 4-2-3-1: Almer (Austria); Meunier (Belgio), Boateng (Germania), Glik (Polonia), Rose (Inghilterra); Kanté (Francia), Krychowiak (Polonia); Hamsik (Slovacchia), Iniesta (Spagna), Mehmedi (Svizzera); Morata (Spagna).

Non è la prima volta, in questo Europeo, che i giocatori azzurri vengono snobbati. Dopo la prima giornata nella top-11 dell'Uefa non figuravano giocatori dell'Italia nonostante la bella prestazione contro il Belgio. È anche vero che i criteri dell'Uefa sono un po' differenti dai normali e consueti giudizi: in questa manifestazione vengono utilizzati dei particolari parametri, definito barometro, che traccia la forma dei calciatori prima e durante la competizione. Il barometro gestisce le statistiche ufficiali dei giocatori attraverso un algoritmo appositamente progettato per creare delle classifiche basate sulle prestazioni dei calciatori.