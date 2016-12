12 di 20 Afp

Euro 2016, i migliori (e i peggiori) momenti

Un selfie con Ronaldo - Ci vuole fegato per gettarsi in campo solo per una foto-ricordo, un coraggio premiato da Cr7. Per il sì del suo campione, il Portogallo ha pagato una multa, ma siamo certi che dopo il trionfo contro la Francia nessuno se ne ricorderà. Tranne il fortunato tifoso