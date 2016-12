Evacuata sala stampa allo Stade de France. Solo esercitazioni?

Una delle sale stampa dello stadio di Saint-Denis è stata brevemente evacuata dalla polizia per un controllo anti-esplosivo di routine a 5 ore dall'inizio di Francia-Romania, incontro di apertura di Euro 2016. Alcuni giornalisti presenti hanno riferito di essere stati invitati a lasciare la sala per consentire una accurata perquisizione.



Secondo quanto apprende l'ANSA, la polizia e gli artificieri con i cani anti-esplosivo stanno continuando le loro minuziose perlustrazioni, palmo a palmo, in tutto lo Stade de France, a 4 ore dall'inizio della partita. Attorno all'impianto sono parcheggiate decine e decine di blindati della polizia, mentre militari in tenuta antisommossa pattugliano il perimetro dello stadio.