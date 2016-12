Euro2016, hooligan inglesi lanciano monetine ai profughi

Quattro bimbi inginocchiati a raccogliere le monetine lanciate, con disprezzo e tra cori e risate, da alcuni hooligan inglesi. Succede a Lille, in una Francia già traumatizzata da quanto gli ultrà d'Oltremanica (e non solo) sono riusciti a fare a Marsiglia nei primi giorni di Euro2016. Secondo alcuni testimoni i piccoli sarebbero profughi giunti da poco in città. L'Inghilterra sabato sarà impegnata contro il Galles nella vicina Lens.