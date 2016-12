Euro 2016, ultrà croati: "Colpiremo anche contro la Spagna"

Nel profilo del gruppo ultrà di Spalato viene pubblicata una foto del Matmut Atlantique, lo stadio di Bordeaux dove si giocherà Croazia-Spagna, con delle frecce che indicano i settori dell'impianto da dove potrebbero essere lanciati in campo petardi o altri ordigni in grado di mettere a repentaglio l'incolumità delle persone o comunque creare gravi problemi di ordine pubblico.



"C'è chi parla di un secondo piano: ecco, arrivano i rinforzi dagli UV", il post sotto la foto, con riferimento a un gruppo ultrà di Zagabria in contrasto con la federcalcio croata. Minacce pesanti, viste le clamorose azioni di cui in passato si sono già macchiati gli ultrà croati sia a Milano nel 2014, sia a Zagabria, dove fu disegnata una svastica sul terreno di gioco per la partita di qualificazione contro l'Italia