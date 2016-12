Euro 2016, tifoso irlandese morto d'infarto

Non c'è pace per gli Europei di calcio in Francia. Dopo i continui scontri tra gli hooligans di vari paesi nei primi giorni della manifestazione, ecco una tragedia che ha colpito l'Irlanda del Nord. Un tifoso della squadra di O'Neill, infatti, ha perso la vita a cusa di un infarto che lo ha colpito durante la partita dei verdi contro l'Ucraina a Lione. Nonostante il pronto intervento dei medici, per lui non c'è stato nulla da fare.