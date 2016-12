Euro 2016, Tavecchio: "L'Irlanda? Niente calcoli"

Conquistati i 3 punti anche contro la Svezia, Carlo Tavecchio non vuole sentire parlare di calcoli nell'ultima gara del girone, in programma mercoledì a Lille: "La prossima partita andremo in campo come sempre per vincere: i calcoli non ci appartengono'', le sue parole. Poi, un altro elogio ad Antonio Conte: "Cosa gli ho detto dopo la partita di oggi? Gli ho detto che è proprio bravo. Vorrei sapere chi altro avrebbe puntato su Eder come ha fatto lui''.