Euro 2016, tabellone da urlo: tutte le big dalla stessa parte

Il tabellone è da paura, nel vero senso della parola. La sconfitta della Spagna con la Croazia ha complicato, in maniera esponenziale, il cammino non solo dell'Italia, ma anche di Germania, Francia. Già l'Inghilterra, passando come seconda, era finita nella parte destra del tabellone. Ora, tutte insieme, ci sono tutte le big del calcio Europeo: si sommano, dalla stessa parte, 11 campionati del mondo e 9 titolo europei . E a sinistra? Zero titoli .

Le squadre già sicure di andare agli ottavi sono 12: Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, Croazia, Francia, Ungheria, Irlanda del Nord, Polonia, Slovacchia, Svizzera, Galles.



Funziona così: l'Italia sfiderà la Spagna negli ottavi, chi passa incrocerà la vincente dell'ottavo tra Germania e la terza del gruppo A o B (Albania o Slovacchia). Non semplice nemmeno il cammino della Francia, che sfiderà la terza del gruppo C o E (Irlanda del Nord o Belgio-Irlanda-Svezia), poi ai quarti troverà con buona probabilità l'Inghilterra. Ed ecco che anche qui potrebbe uscire un ottavo da sogno o da incubo: gli inglesi incroceranno la seconda del gruppo F, e potrebbe essere l'Ungheria, l'Islanda, ma anche il Portogallo. Dipende tutto dalle sfide di oggi.



Ciò significa che nella parte destra del tabellone i quarti potrebbero essere Germania-Spagna/Italia e Francia-Inghilterra/Portogallo. Tutto questo stride, e di tanto, con ciò che potrà accadere nella parte sinistra. Dove in questo momento la Croazia è la più grande indiziata a volare in finale. Andiamo con ordine. Svizzera-Polonia è un ottavo già definito, chi passa ai quarti sfiderà la vincente tra Croazia e la terza del gruppo B/E/F.



La zona bassa della parte sinistra vedrà come grande favorita, sempre se batterà la Svezia, il Belgio. Sì, ad oggi la semifinale più probabile dall'altra parte del tabellone è Croazia-Belgio. L'altra possibile sorpresa e mina vagante è il Galles, mentre il Portogallo, se dovesse vincere il girone, finirà a sinistra e allora si candiderà a grande favorita per arrivare fino in fondo.