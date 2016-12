Euro 2016: Spagna e Svezia, tocca a voi

E' il giorno del debutto ad Euro 2016 per altre due big della manifestazione, la Spagna e la Svezia. Le Furie Rosse di Del Bosque, campioni in carica per i titoli 2008 e 2012, esordiscono alle 15 a Tolosa contro la Repubblica nel match valido per il gruppo D, quello aperto dal successo della Croazia sulla Turchia. Alle 18 a Saint Denis tocca alla Svezia di Ibrahimovic aprire il gruppo E, quello dell'Italia, contro l'Irlanda.