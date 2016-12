Euro 2016, Slovacchia-Inghilterra 0-0: Hodgson chiude dietro il Galles

Nell'ultima giornata del Gruppo B un altro pareggio per l 'Inghilterra , che impatta 0-0 contro la Slovacchia e chiude il proprio girone al secondo posto alle spalle dei cugini del Galles. Allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-etienne gli uomini di Hodgson giocano meglio per tutta la gara, ma non riescono mai a sfondare il muro eretto dalla Slovacchia, che con 4 punti è praticamente certa di essere tra le migliori terze.

LA PARTITA

Delude ancora questa Inghilterra piena di talento offensivo ma priva di un'identità di squadra, Vardy e compagni giocano una partita volenterosa, ma dipendono troppo spesso dalle invenzioni dei singoli, senza sviluppare un gioco corale. Senza il successo in extremis sui cugini gallesi, la qualificazione sarebbe forse rimasta un sogno per Hodgson, così come il sogno qualificazione si sta concretizzando per Hamsik e compagni, che ottengono lo 0-0 che volevano e con ogni probabilità volano agli ottavi.

Ben sei cambi rispetto al derby con il Galles per il ct Hodgson, che lascia capitan Rooney in panchina a beneficio di Wilshare, schiera Vardy e Sturridge invece di Kane e Sterling nel tridente con Lallana e sugli esterni sceglie Clyne e Bertrand al posto di Walker e Rose. Nessun cambio rispetto alla vittoria con la Russia invece per il ct Kozak, che ripropone il trio Hamsik-Mak-Weiss alle spalle dell'unica punta Duda, con Kucka e Pecovsky a protezione della difesa.

In palio c'è il primato del Gruppo B e la tensione nei primi minuti si fa sentire soprattutto in casa Slovacchia, che inizia con un atteggiamento molto timido e rischia di capitolare due volte in dieci minuti sulle conclusioni di Vardy e Sturridge. Senza neanche spingere troppo sull'acceleratore, l'Inghilterra comanda la partita e crea diverse occasioni, dopo 20' ancora Vardy si presenta da solo davanti a Kozácik, che è bravo a dirgli di no. La corsia che funziona meglio nella squadra di Hodgson è quella destra, dove Clyne e Henderson, compagni anche al Liverpool, scambiano bene e liberano al tiro prima Wilshare e poi Lallana, che da dentro l'area conclude troppo centrale. La Slovacchia è tutta schiacciata dietro e alza il pressing solo raramente, le notizie che arrivano da Tolosa, dove il Galles conduce 2-0 sulla Russia, di certo non mettono benzina nelle gambe degli slovacchi, che con un pareggio sarebbero qualificati tra le migliori terze. Si va negli spogliatoi dopo un brutto primo tempo, sottolineato anche da qualche fischio del pubblico di Saint-etienne.

Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo e con lo stesso copione della prima frazione, con l'Inghilterra a fare la partita ma manovrando troppo lentamente e troppo raramente in verticale e la Slovacchia attenta a chiudere ogni spazio e poco propositiva in fase di ripartenza. A sopresa la prima occasione è per, che non riesce a sfruttare un clamoroso errore difensivo di, sulla ripartenza degli inglesiva vicino al gol, maè ancora bravissimo ad opporsi. Hodgson capisce che è il momento di cambiare qualcosa e gettanella mischia al posto di Lallana e Wilshere: pochi minuti dopo arriva l'occasione migliore per gli inglesi con Alli che tira a botta sicura e trovaa salvare sulla linea. Kozak toglie l'unica punta Duda per inserire un esterno (Svento) e coprirsi ancora di più, l'Inghilterra cerca il gol che vorrebbe dire primo posto con Sturridge e Rooney ma il fortino slovacco non crolla. Entra anche, gli inglesi si riversano tutti in avanti ma in modo troppo disordinato e nonostante qualche brivido la Slovacchia strappa uno 0-0 che praticamente significa ottavi.