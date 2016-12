Euro 2016: scontri a Marsiglia prima di Ucraina-Polonia

CROAZIA-SPAGNA A RISCHIOSecondo i media serbi, gruppi di hooligans croati intenderebbero creare incidenti allo scopo di far sospendere anche la partita di questa sera a Bordeaux fra le nazionali di Croazia e Spagna. Si tratterebbe sopratutto di ultra' dell'Hajduk di Spalato, particolarmente insoddisfatti dell'operato della Federcalcio croata e per questo intenzionati a danneggiarla creando problemi alla nazionale. Ieri, riferisce la Tanjug, a Spalato sono apparsi cartelli e striscioni ostili nei confronti della Federcalcio croata. La Croazia rischia l'espulsione da Euro 2016 in caso di incidenti simili a quelli di venerdi' scorso a Saint Etienne, quando l'incontro Croazia-Repubblica Ceca era stato sospeso per circa cinque minuti a causa del lancio in campo di petardi, fumogeni e altri oggetti da parte di ultra' croati. Intemperanze queste sanzionate dalla Uefa con una multa di 100 mila euro alla Federazione croata.