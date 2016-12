Euro 2016: scontri a Lille tra tifosi russi, inglesi e gallesi

Bus tifosi russi fermato in Costa Azzurra - La polizia ha fermato 29 tifosi russi che avevano lasciato il loro albergo nella cittadina di Mandelieu-la Napule, vicino Nizza, in Costa Azzurra. I tifosi erano a bordo di un bus ed erano diretti a Lille, dove la nazionale russa affronterà la Slovacchia. I tifosi sono stati poi caricati su due mezzi della polizia per essere trasportati al commissariato di Marsiglia, dove passeranno la notte. Alcuni di loro potrebbero essere espulsi. La polizia ha spiegato che i tifosi russi sono stati fermati per verificare che tra loro non ci fosse qualcuno degli hooligan protagonisti di atti di violenza.