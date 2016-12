Euro 2016, scommesse pazze sul Galles

Un popolo intero gioisce per le imprese di Bale e compagni, mentre c'è chi riesce a far fruttare l'incredibile favola gallese guadagnando un bel gruzzolo di sterline con le scommesse. Come riporta il Sun, un ragazzo inglese (tifoso dell'Inghilterra) ha sbancato l'agenzia di scommesse Paddy Power, giocando 40 sterline sul quarto di finale Galles-Belgio: il fortunato scommettitore ha puntato sul gol di di Nainggolan e sul 3-1 finale dei gallesi, portando a casa 600 volte la posta, ovvero 24mila sterline che al cambio post Brexit fanno comunque 28600 euro. Una somma che non ti cambia la vita, ma che ti aiuta senza dubbio a migliorarla.



A Londra, invece, un altro impavido scommettittore rischia di far saltare il banco a Ladbrokes. La persona in questione, infatti, ha fatto a ottobre una scommessa combinata da 2500 volte la posta (Leicester nelle prime quattro in Premier League e Galles vincitore di Euro 2016) e con sole due sterline rischia di vincerne 5000 (6000 euro). Un motivo in più per fare un gran tifo per Bale e compagni già a partire dalla sfida al Portogallo di mercoledì sera.