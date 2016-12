Euro 2016, sarà Kassai l'arbitro di Italia-Svezia

Sarà l'ungherese Viktor Kassai l'arbitro di Italia-Svezia , la seconda partita degli azzurri a questi Europei in programma venerdì 17 alle 15 allo stadio Municipal di Tolosa. Il direttore di gara, 40 anni, aveva fischiato durante il match inaugurale a Parigi tra Francia e Romania. Non è la prima direzione di gara per Kassai con gli azzurri: l'ungherese aveva diretto Spagna-Italia 1-1, prima partita a Euro 2012 per la nazionale.

La direzione di gara nel match tra Francia e Romania non aveva convinto in pieno la critica. Innanzitutto Kassai ha convalidato il gol di Giroud, viziato da un netto fallo dell'attaccante su Tatarusanu. Giusto il rigore assegnato alla Romania, invece, ma arrivato su segnalazione dell'arbitro di porta: Kassai non l'aveva ravvisato. In generale una conduzione molto filo-casalinga, con tanti falli francesi non sanzionati.