Euro 2016, sarà Clattenburg l'arbitro della finale Portogallo-Francia

Dopo la finale di Champions (nella quale fischiò un rigore all'Atletico Madrid per un fallo del portoghese Pepe - che incontrerà in finale - su Torres, penalty poi fallito da Griezmann), Clattenburg ha diretto tre partite a questi Europei. La prima è stata Belgio-Italia, vinta 2-0 dagli Azzurri. Poi il pareggio per 2-2 tra Repubblica Ceca e Croazia, la partita interrotta per il lancio di fumogeni e petardi. Infine l'ottavo di finale tra Svizzera e Polonia (1-1, finita ai rigori).