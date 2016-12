Euro 2016, Rizzoli arbitrerà Germania-Francia

NIENTE FINALE, IL FAVORITO È CLATTENBURGLa scelta di Collina chiude le porte a Rizzoli per la finale: difficile, se non impossibile, infatti, che dopo la direzione della semifinale il fischietto italiano venga designato per la finale di domenica. I grandi favoriti per dirigere la finale sono Clattenburg, che ha arbitrato la finale di Champions tra Real e Atletico, e Kassai, che ha diretto Italia-Germania.