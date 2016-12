Euro 2016: quattro squalificati e qualche infortunato. Ecco chi salta le semifinali

La Francia avrà tutti a disposizione. Ritroverà poi due giocatori dopo le squalifiche: N'Golo Kanté e Adil Rami. Da regolamento i singoli cartellini gialli delle partite del torneo si azzerano con la conclusione dei quarti di finale. Non vengono portati anche in semifinale.



La Germania non avrà a disposizione Hummels: Löw lo sostituirà molto probabilmente con Mustafi, che aveva giocato da titolare (segnando) contro l'Ucraina. Ma i problemi del ct tedesco vanno al di là della squalifica: l'Europeo di Mario Gomez è finito, mentre Khedira, per stessa ammissione del ct, salterà la semifinale. In dubbio anche Schweinsteiger, le cui condizioni verranno valutate giorno per giorno.



Difficoltà per il Galles, che oltre a Davies non avrà Ramsey, autentico faro della squadra. Il Portogallo scenderà in campo senza William Carvalho, decisivo per l'equilibrio in mediana dei lusitani.