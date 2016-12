30 giugno 2016 00:16 Euro 2016, Portogallo in semifinale: Polonia battuta ai rigori Quaresma segna il rigore decisivo dopo lʼ1-1 al 120ʼ. Sbaglia Blaszczykowski

Il Portogallo è la prima semifinalista di Euro 2016. Ai lusitani sono serviti i calci di rigore per avere la meglio della Polonia dopo l'1-1 portato fino al 120'. Vantaggio immediato dei polacchi con Lewandowski pareggiato al 33' da un sinistro deviato di Renato Sanches. Cristiano Ronaldo manca un paio di buone occasioni, ma non dal dischetto. Blaszczykowski si fa ipnotizzare, mentre Quaresma sigla il gol decisivo per i lusitani.

LA PARTITAChi di rigore ferisce, di rigore perisce. Finisce dal dischetto l'Europeo della Polonia, comunque positivo visti i quarti di finale raggiunti per la prima volta nella storia, mentre prosegue quello stranissimo del Portogallo che, senza il miglior Cristiano Ronaldo ancora una volta più che opaco, si trova tra le prime quattro senza aver vinto una partita nei novanta minuti. A Marsiglia lo scontro in campo è finito 1-1, aperto immediatamente dal primo gol di Lewandowski e pareggiato dalla stella nascente di Renato Sanches alla mezz'ora, poi poco o nulla.



Entrambe le nazionali hanno evidenziato i propri limiti accentuati dall'eccessivo rispetto dell'avversario per provare una giocata fantasiosa in più. Ai soliti venti minuti impressionanti della Polonia che hanno portato al vantaggio con una bella giocata Grosicki-Lewandowski e l'errore di Cedric per il gol più veloce dell'Europeo (1'40''), ha risposto coi suoi tempi e i suoi ritmi il Portogallo che una volta lasciato sfuriare l'avversario ha cominciato a tessere la propria tela di passaggi in orizzontale aspettandolo. Spento il fuoco iniziale del miglior approccio alla partita, alla Polonia è stato regalato il possesso palla, ma del pallino del gioco la nazionale di Nawalka ha potuto farsene poco, priva di qualità e inventiva in mezzo al campo com'è. Ne è uscita una sfida a scacchi, lenta, ma pareggiata dalla giocata del singolo del Portogallo, quel Renato Sanches che a 18 anni e 316 giorni è diventato il più giovane marcatore degli Europei nelle sfide a eliminazione diretta. Il suo sinistro dal limite, deviato da Krychowiak, ha risolto subito i problemi per i lusitani che hanno potuto controllare le operazioni senza soffrire troppo. Ma senza pungere.



Il 4-1-4-1 della ripresa disegnato da Santos del resto ha parlato chiaro con un'unica pecca, la più insospettabile. Cristiano Ronaldo ha fallito l'appuntamento col gol in almeno un paio di occasioni, non semplici, ma nemmeno impossibili per uno come lui. Al 59' CR7 in area manca il pallone e a quattro minuti dalla fine, smarcato da un filtrante dalle retrovie, manca l'impatto col pallone davanti a Fabianski. Nei due tempi supplementari né Polonia né Portogallo, reduci da un altro supplementare, ci provano seriamente e la lotteria del dischetto questa volta premia il Portogallo. Forse meritatamente ai punti, con una certezza: la semifinale senza vincere e senza il miglior Cristiano Ronaldo. Margine per migliorare, dunque, c'è.

Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori 1 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 2 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 3 di 15 LaPresse LaPresse Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 4 di 15 LaPresse LaPresse Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 5 di 15 LaPresse LaPresse Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 6 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 7 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 8 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 9 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 10 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 11 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 12 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 13 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 14 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. 15 di 15 Ansa Ansa Portogallo in semifinale, Polonia ko ai rigori Quaresma è ancora decisivo, stavolta dal dischetto. Il Portogallo batte la Polonia ai rigori 6-4 ed è la prima semifinalista di Euro 2016. I tempi regolamentari erano terminati 1-1, in virtù dei gol di Lewandowski, che ha sbloccato dopo appena due minuti e del giovane Renato Sanches (al 33'). I lusitani affronteranno ora la vincente di Galles-Belgio. leggi dopo slideshow ingrandisci LE PAGELLELewandowski 7 - Vince la sfida a distanza con CR7, ma a conti fatti non interessa a nessuno. Si sblocca prima di disputare la solita partita tuttocampo con la nazionale. Uomo ovunque



Sanches 7 - Il primo tempo è di altissimo livello e non solo perché trova il gol del pareggio. Con la sua fisicità dà una grossa mano in mezzo al campo, poi non gli manca la personalità. Dal dischetto pesca l'incrocio.



Cristiano Ronaldo 5 - Logorato da una stagione lunghissima, ok, ma questo non è il vero Ronaldo. Sbaglia tocchi facili, è nervoso e manca l'appuntamento col pallone in troppe occasioni



Glik 7 - Praticamente perfetto per centoventi minuti dove sbaglia, rimediando, solo un anticipo. Anche dal dischetto non sbaglia



Krychowiak 6,5 - Gioca sottoritmo ma solo perché capisce quanto sia inutile alzarlo senza avere idee chiare di gioco. Tiene l'equilibrio della squadra con padronanza



Pepe 7 - Gioca un'ottima partita dal punto di vista tecnico ma soprattutto, udite udite, per concentrazione. Non sbaglia un intervento aereo