Euro 2016, Polonia ai quarti: Svizzera battuta ai rigori

Shaqiri in rovesciata: il gol più bello di Euro 2016

Un gol da sogno: all'81' di Svizzera-Polonia Xherdan Shaqiri ha trovato il gol dell'1-1 con una stupenda rovesciata dal limite dell'area.Nel giorno del 28esimo anniversario del "gol più bello degli Europei", segnato nell'88 da Van Basten in Olanda-Unione Sovietica, l'ex interista ha onorato alla grande la speciale ricorrenza, inventandosi una coordinazione da urlo e trovando l'angolino. Battuto Fabianski. LA PARTITAIn qualunque modo fosse finita la sfida di Saint Etienne si sarebbe riscritta la storia. Gioisce la Polonia, un pizzico più fredda dal dischetto e più fortunata nei centoventi minuti di gioco, che conquista i quarti di finale di un Europeo per la prima volta nella propria storia grazie al 6-5 complessivo dischetto compreso (1-1 al 120'). Solo rammarico, invece, per la Svizzera di Petkovic che deve rinviare lo stesso identico appuntamento per un unico errore dagli undici metri dopo aver rimesso in carreggiata la sfida e aver rischiato, molto più dei polacchi, di vincerla.



Le proprie fortune la squadra del ct Nawalka le ha costruite con un primo tempo di grande intensità e buona qualità tecnica. La quasi frittata di Sommer e Djorou dopo appena ventinove secondi, sprecata malamente da Milik a porta vuota, ha spaventato la Svizzera che per tutto il primo tempo ha sofferto il pressing alto e compatto del 4-4-2 polacco. L'imprecisione sottoporta di Milik e un paio di folate di Grosicki passano indenni dalle parti di Sommer che però capitola nel momento migliore degli elvetici poco dopo la mezz'ora. Schaer e Djorou sfiorano il vantaggio su azione da corner, ma sul contropiede rilanciato direttamente da Fabianski, Grosicki trova la zampata vincente che manda in porta Blaszczykowski per il piattone destro dell'1-0. Il secondo gol di fila per l'esterno della Fiorentina, capace di entrare in cinque degli ultimi sei gol della propria nazionale.



La partita offensiva della Polonia però termina di fatto qui. Nella ripresa la Svizzera scende in campo più determinata e concentrata, rischiando di subire il raddoppio al 50' con un tiro di punta di Lewandowski e nulla più, tenendo in mano le operazioni offensive e il possesso palla a larghi tratti. Entrano Embolo e Derdiyok, ma soprattutto si accendono Shaqiri e Rodriguez sugli esterni ed è proprio l'ex Inter a impegnare Fabianski al 53' con un sinistro dal limite. La massima pressione però arriva negli ultimi venti minuti con l'ingresso di Fernandes in mezzo al campo. Rodriguez fa volare Fabianski all'incrocio dei pali su punizione e poco dopo Seferovic colpisce in pieno la traversa. Il gol è nell'aria e arriva puntuale al minuto 82 nella maniera più spettacolare possibile: Shaqiri, al limite dell'area, raccoglie una respinta difensiva coordinandosi in una splendida semirovesciata che manda il pallone all'angolino per il primo gol subito dalla Polonia all'Europeo.



Ai supplementari il copione non cambia. Una Polonia stanca aspetta la Svizzera che insiste ma non troppo, trovando però tre occasioni nitide per portare a casa il banco. Al 96' Shaqiri prova un improbabile pallonetto, mentre al 113' è ancora Fabianski a superarsi su Derdiyok che a due minuti dalla fine inciampa e spreca a tu per tu col portiere. Segnali, si può dire. E infatti alla lotteria dei rigori vince la Polonia, infallibile dal dischetto dal primo al quinto. Per la Svizzera e Petkovic, invece, l'errore decisivo è del deludente Xhaka che spara in tribuna di esterno sinistro.