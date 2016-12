Euro 2016, Pogba vuole la Coppa: "Pronto ad ammazzarmi per la Francia"

L'esordio Europeo della Francia contro la Romania si avvicina e Paul Pogba è prontissimo. Il centrocampista della Juve, per il quale il Real sarebbe disposto a offrire 120 milioni di euro, carica i tifosi dei Bleus con un'intervista pubblicata in prima pagina su Le Monde: "Per la Francia sono pronto a dare tutto quello che ho - promette il bianconero - Voglio ammazzarmi per questa squadra. Non voglio lasciare nulla di intentato"