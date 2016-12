Euro 2016, oggi l'Italia cerca conferme e ottavi contro Ibrahimovic

Anche su questo aspetto Conte ha fatto professione di fiducia, perché non è certo una partita vinta che può far cambiare atteggiamento a una squadra fatta di uomini maturi. Così ha giurato. E c'è da credergli, ben immaginando comunque quanto possa aver martellato in questi giorni perché l'euforia non si trasformasse in un'arma controproducente. La seconda partita, la nostra storia lo insegna (ultima quella brasiliana), è infatti sempre la più delicata. Ecco perché allora, ancor più che il modulo e gli interpreti, ciò che oggi contro Ibrahimovic e compagni ci si augura di rivedere è il medesimo atteggiamento di Lione. Contro il Belgio, ricco di talenti fortunatamente inespressi, è stata la coralità a fare la differenza. Contro lo spauracchio Zlatan serviranno altrettanta accortezza, compattezza, intelligenza tattica e... corsa. Il colosso di Malmoe fa paura, anche a un totem come Buffon. Fondamentale sarà allora tenere alta la linea di difesa per evitare che Ibra possa ricevere troppi palloni al limite dell'area, compito affidato alla BBC, a Bonucci-Chiellini-Barzagli che ben conoscono lo svedese. Fondamentale però sarà ancora il lavoro davanti alla difesa di De Rossi, a fare da elastico con il centrocampo, pronto ad assistere in fase di ripiegamento e ad alternarsi nell'uscita palla al piede con lo stesso Bonucci. Per il resto a Giaccherini e Parolo gli stessi compiti spacca-polmoni ben eseguiti col Belgio, con Candreva a fare da pendolo perpetuo sulla destra e Florenzi (in vantaggio su De Sciglio e Darmian) largo a sinistra con la stessa vocazione offensiva affiancata però da una maggiore propensione a quella difensiva. Un assetto sapientemente bilanciato come perfettamente bilanciata e affiatata la coppia d'attacco Pellè-Eder. Questa l'Italia che vedremo tra poche ore a Tolosa: buona la seconda, ci si augura allora. E prendiamoci gli ottavi, in faccia agli svedesi: perché è venuta finalmente l'ora che si rimangino quel biscottone che ci confezionarono dodici anni fa in Portogallo.