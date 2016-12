Euro 2016, nei 23 dellʼInghilterra cʼè Rashford

Nell'ultimo giorno utile per consegnare le liste definitive per Euro 2016, arrivano le scelte ufficiali di Roy Hodgson per i 23 dell' Inghilterra e non mancano le sorprese. L'ex tecnico dell'Inter scommette sulla freschezza e le qualità del giovane Marcus Rashford dello United, ma decide di lasciare a casa tre nomi molto importanti: Drinkwater del Leicester, Townsend del Newcastle e Delph del Manchester City.

Favola Rashford

Non esattamente in linea con la tradizione, la nazionale dei Tre Leoni in questo Europeo avrà a disposizione un reparto offensivo che in Francia poche nazionali sono in grado di schierare. Il capocannoniere della Premier Harry Kane sarà probabilmente affiancato dalla rivelazione della stagione Jamie Vardy e alle loro spalle agiranno Wayne Rooney e Sterling, con Daniel Sturridge pronto a subentrare. Alla luce della qualità e dei nomi degli altri attaccanti, fa ancora più "rumore" la convocazione del baby Marcus Rashford, che ha esordito nella prima squadra del Manchester United soltanto a febbraio, ma in pochi mesi ha già convinto davvero tutti.



Il 18enne cresciuto nelle giovanili del Fletcher Moss Rangers, ha vissuto e sta vivendo una stagione che ha il sapore della favola: l'enfant prodige dei Red Devils ha esordito in prima squadra con una doppietta al Midtjylland nei sedicesimi di Europa League (segnando a 18 anni e 117 giorni ha battuto il record di George Best) e si è ripetuto pochi giorni dopo in Premier League contro l'Arsenal. Da allora per Van Gaal è stato quasi impossibile toglierlo dal campo e il baby talento lo ha ripagato con altri quattro gol, tra cui quello decisivo nel derby col City (è il più giovane giocatore dello United a segnare in una stracittadina, battuto il record di Rooney). La ciliegina sulla torta è la convocazione per l'Europeo, arrivata solo un giorno più tardi della firma del primo, ricco, contratto da professionista: lo United e Mourinho hanno infatti voluto blindarlo con un accordo che gli farà guadagnare 7 milioni nei prossimi 4 anni.