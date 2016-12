Euro 2016, Lille: Italia-Irlanda si giocherà col tetto chiuso

Italia-Irlanda si giocherà indoor . Come ha comunicato la Federcalcio irlandese sul proprio profilo Twitter, il tetto dello Stadio Pierre Mauroy di Lille rimarrà chiuso durante il match che si giocherà alle 21. Non una novità in questo Europeo: il maltempo che ha colpito la zona del nord-ovest della Francia ha rovinato il manto erboso dello stadio, al punto che né gli azzurri né gli irlandesi hanno sostenuto la rifinitura sul terreno dello stadio.

Antonio Conte si è lamentato senza giri di parole in conferenza stampa sulle condizioni del manto erboso: "Il terreno di gioco non è all'altezza di un Europeo. Sicuramente non è adatto a una partita di un campionato europeo. Le condizioni non sono belle. Non è un alibi, non mi piace darli ai giocatori: anche l'Irlanda giocherà su questo terreno di gioco. Sicuramente ci saremmo aspettati un campo diverso rispetto a questo. Dispiace, perché questo Europeo è organizzato molto bene e questo campo non è all'altezza della manifestazione". Già in Slovacchia-Russia il tetto dell'impianto era rimasto chiuso per lo svolgimento del match.