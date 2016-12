Euro 2016, Jerome Boateng ha paura: "I miei figli non verranno"

Jerome Boateng, fratello di Kevin Prince, non porterà la propria famiglia allo stadio in occasione degli Europei che inizieranno il prossimo 10 giugno in Francia. Il difensore tedesco, che era in campo allo Stade de France durante gli attacchi terroristici subiti da Parigi il 13 novembre scorso, ha detto a Sport Bild: "La mia famiglia e i miei figli non verranno allo stadio, penso che i rischi siano troppo grandi".