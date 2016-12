Euro 2016, Irlanda-Svezia 1-1: gol di Hoolahan e autorete di Clark

LA PARTITA

Poco gioco, ritmo lento e pochi gol. Dallo Stade de France arrivano buone notizie per l'Italia. Già, perché l'1-1 tra Svezia e Irlanda è buono per tastare il polso degli avversari degli azzurri. E il responso del campo non sembra impressionare molto. Senza il supporto della squadra, Ibra non può fare sempre tutto da solo. E questa Svezia, un po' deludente, dipende esclusivamente dai suoi colpi (come dimostra l'autogol del pareggio). Discorso diverso invece per l'Irlanda, che fa la partita, ma non riesce a far male davvero. Dopo il vantaggio meritato, infatti, la banda di O'Neill tira i remi in barca, mostrando nervi poco saldi e una certa fragilità difensiva.

Per l'esordio europeo, O'Neill sceglie un 4-3-1-2 aggressivo, con Hoolahan trequartista e Long e Walters in attacco. Hamren risponde invece col solito 4-4-2, con Kallstrom e Forsberg esterni offensivi e Berg accanto a Ibrahimovic. Col centrocampo a tre, l'Irlanda manovra bene, ma lascia spazio ai laterali scandinavi, che provano a sfondare dalla parte di Olsson per servire Zlatan. Dopo dieci minuti equlibrati, il primo squillo è della squadra di O'Neill: Hendrick spara da fuori, ma Isaksson è attento. Poi tocca a O'Shea fallire il tap-in vincente a due passi dalla porta scandinava. Ibra prova a scuotere i suoi allargando il raggio d'azione, ma in mezzo al campo la Svezia pasticcia e l'Irlanda prende in mano il gioco spingendo dalla parte di Brady, che alla mezz'ora sfiora il vantaggio con un destro da fuori area. Poi è ancora Hendrick a far tremare Isaksson, ma il suo destro si stampa sulla traversa. Senza idee e con Ibra che vaga per il campo, la Svezia sbaglia molto, fatica a trovare le distanze e prova solo a far valere i centimetri sui calci piazzati. L'Irlanda invece si affida ai piedi di Hoolahan per verticalizzare e ai cross di Brady per pescare le punte. Poco prima dell'intervallo è Long ad avere la palla buona, ma arriva tardi e il risultato non cambia.

Nella ripresa però la musica non cambia e l'Irlanda passa subito. Dopo solo tre minuti Hoolahan fa esplodere lo Stade de France con un destro di controbalzo su perfetto assist di Coleman. Un gol che spezza gli equilibri e accende la gara. Si sveglia anche la Svezia, che prende d'assalto la porta di Randolph. Hamren getta nella mischia Guidetti e Ibra, senza brillare, ci prova in tutti i modi a pareggiare facendo valere il fisico e le qualità tecniche. E proprio da un'incursione di Zlatan, imbeccato da un tacco di Guidetti, arriva la rete della Svezia con un clamoroso autogol di Clark. Un pareggio giusto, acciuffato con le unghie e con la rabbia. Ma che racconta bene la storia del match e le difficoltà della squadra di Hamren. Dal pareggio di Saint Denis arrivano solo buone notizie per l'Italia.