Euro 2016: Hamsik sfida l'Inghilterra, bivio Russia

Dopo due giornate, il girone B di Euro 2016 è in assoluto il più equilibrato: si deciderà tutto stasera (ore 21), con Slovacchia-Inghilterra e Russia-Galles . A St. Etienne, Hamsik è galvanizzato dal gol-vittoria alla Russia e ora aspetta la capolista, che non può permettersi passi falsi se vuole essere certa del primato. A Tolosa, invece, è costretta a vincere la squadra di Sluckij: è sfida a Bale, a cui potrebbe bastare un pari per volare agli ottavi.

Inghilterra 4, Galles e Slovacchia 3, Russia 1. La classifica recita così e di fatto, col terzo posto che potrebbe garantire comunque il passaggio del turno, tutte e quattro le formazioni hanno forti ambizioni di approdare alla fase finale. L'Inghilttera, con un piede e mezzo già agli ottavi, ha una missione diversa: conservare il primato. Al Stade Guichard però troverà di fronte una squadra col morale a mille per il successo con la Russia, che ha cancellato il bruciante ko all'esordio e restituito fiducia ad Hamsik e compagni: proprio il fantasista del Napoli è reduce da un assist e un gol fantastico. Insomma, Vardy (che stavolta dovrebbe partire titolare) e soci sono avvertiti: vietato abbassare la guardia. Ben diversa la situazione a Tolosa dove la Russia, anche con una pareggio, sarebbe sicura di tornarsene a casa: sarebbe pazzesco per la squadra di Sluckij, unica nella fase di qualificazione ad aver vinto tutte le partite. Arrivata in Francia però qualcosa si è rotto: il pareggio al 92' all'esordio con l'Inghilterra aveva tenuto a galla Berezutski e compagni, che però nella seconda giornata sono stati affondati dalla Slovacchia. Non tutto è perduto, però è obbligatorio battere il Galles, reduce dal ko all'ultimo minuto nel derby britannico: compito non facile vista la condizione di forma di Bale che - dopo aver timbrato nelle precedenti due uscite - sogna di calare il tris e trascinare così la sua Nazionale (esordiente agli Europei) agli ottavi.