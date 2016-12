Euro 2016: da "Will Grigg is on fire" a "Oh Embolo", i cori più belli

"WILL GRIGG IS ON FIRE"L'Irlanda del Nord giocherà sicuramente gli ottavi di questi Europei. E siamo tutti un po' più contenti. Perché almeno per altri 90 o forse più minuti potremo sentire quello che è il vero e proprio inno di Euro2016. E cioè "Will Grigg is on fire", il coro che i tifosi nordirlandesi cantano incessantemente sulle note di " Freed from desire ", la hit dance di fine anni Novanta della cantante milanese Gala (Gala Rizzatto). La storia del coro è curiosa: è stato inventato da un tifoso del Wigan, la squadra in cui milita Grigg, per esaltarne le doti sottoporta. Grigg, infatti, in questa stagione ha segnato 25 gol, trascinando il Wigan alla promozione in Championship. Sean Kennedy, il tifoso in questione, ha avuto l'idea, ha realizzato un video e contagiato tutti con le parole che recitano: "Will Grigg is on fire, you're defence is terrified!", e cioè "Will Grigg è in palla, la tua difesa è terrorizzata". Il Wigan ha premiato il tifoso in questione con un abbonamento gratuito per la prossima stagione, i tifosi dell'Irlanda del Nord (Grigg ha doppio passaporto, essendo nato in Inghilterra) lo hanno adottato come inno. Ma c'è un fatto ancor più curioso: "Will Grigg is on fire" viene cantato a ripetizione - sugli spalti, per le strade, sui mezzi - senza che Grigg sia mai sceso in campo in questi Europei, nemmeno per un minuto.