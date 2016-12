Euro 2016, Conte ci crede: "Sono ottimista, voglio sognare"

"Fame e ferocia agonistica, da sole, non bastano: per far bene, in una competizione come l' Europeo , serve anche un impianto di gioco e noi, in questi giorni, lo stiamo trovando". Prima dell'amichevole di Malta contro la Scozia il ct Antonio Conte si dimostra ottimista e, nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni Rai, parla delle prospettive della nostra Nazionale per la spedizione in Francia.

"Nei momenti difficili ci vuole soprattutto l'intensità, in modo da essere sempre dentro la partita - ha aggiunto il prossimo tecnico del Chelsea -. Io voglio una Squadra con la 'S' maiuscola; sarà la squadra a dover esaltare il talento dei singoli. Sono ottimista e voglio sognare. Non so se la qualificazione per i quarti di finale possa essere considerata un successo, ma so che siamo in grado di sorprendervi", ha assicurato Conte.

Interrogato sulle condizioni dei singoli, il ct ha detto di De Rossi: "Il dolore al tendine d'Achille, per lui, si è un po' riacutizzato, ma il giocatore sta abbastanza bene. Adesso, però, ho bisogno di testarlo, per vedere come reagisce alle pressioni della partita. Eder? E' vero, ha segnato un solo gol nei sei mesi all'Inter, ma in tutto il campionato ne ha realizzati 13 ed è lui il cannoniere dei 30 azzurri che oggi ho a disposizione. E poi, i dati statistici lasciano il tempo che trovano: non mi interessano". "Tra l'altro - conclude Conte - non ho ancora deciso se portare in Francia quattro o cinque attaccanti".

L'amichevole con la Scozia sarà dunque molto importante per Conte, che si aspetta ulteriori indicazioni che possano aiutarlo a prendere le sue decisioni sulla lista dei 23, che sarà diramata martedì. A Malta, intanto, è arrivato anche il presidente della Figc Carlo Tavecchio, che sabato sera era a Milano per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid.